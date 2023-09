Trabalhador é atropelado por caminhão durante manutenção na rodovia PR-082

Um trabalhador de 41 anos ficou ferido em um acidente enquanto fazia a manutenção com pintura de faixas na rodovia PR-082, entre Terra Boa e Engenheiro Beltrão. O acidente ocorreu por volta das 14h45 de ontem.

A vítima foi atropelada por um caminhão bitrem Scania/G-380, com placas de Campo Largo, acoplado a dois semirreboques pela rodovia PR-082. Com a chegada da Polícia Rodoviária Estadual ao local, o motorista contou que o trabalhador saiu repentinamente de trás do caminhão de apoio/sinalizador.

O motorista do caminhão Scania, O.C.C., 46 anos, disse que não teve tempo de evitar o choque. O veículo ainda acabou batendo também no caminhão de apoio usado pelo trabalhador. A vítima foi socorrida com ferimentos generalizados pelo Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de Terra Boa.