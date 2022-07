“Pedalando e Reflorestando”, amanhã, em Campo Mourão

A Associação de Senhoras de Rotarianos de Campo Mourão (ASR), com o apoio de grupos de ciclistas locais, do governo municipal e do professor Jefersson Crispim (Unespar), lança neste sábado (23/7) o projeto “Pedalando e Reflorestando”. Será a partir das 14 horas, na praça da Catedral de São José.

Contribuir com a recuperação e preservação ambiental, através da recomposição de matas é a meta. O projeto técnico enumera os objetivos específicos: integrar as diversas entidades da sociedade civil organizada na ação, difundir a sensibilização e conscientização ambiental, gerar efeito multiplicador na comunidade da área contemplada e mobilizar grupos de ciclistas para serem multiplicadores junto a agricultores.

A iniciativa tem o apoio dos grupos de ciclistas Pedaleiros, Pebas Sauro e Minuano MTB. As mudas para esta primeira etapa foram fornecidas pela prefeitura de Campo Mourão, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Após a concentração dos ciclistas e coordenadores do projeto na praça central de Campo Mourão, o grupo seguirá até uma propriedade rural localizada próxima ao perímetro urbano para fazer o plantio das mudas de várias espécies.

O professor Jefersson Crispin, que tem se dedicado a pesquisas para preservação e manutenção de recursos hídricos, já mapeou em torno de 200 pontos na área rural de Campo Mourão.