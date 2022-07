CM/Futsal encara o Marreco hoje em jogo decisivo pela Liga Nacional

Vivendo sequência de jogos decisivos, o Campo Mourão Futsal tem na noite desta sexta-feira (22), mais um importante compromisso pela Liga Nacional. O Carneirão encara às 21h00 em Francisco Beltrão o Marreco, em duelo que vale a ascensão na classificação da competição.

Com desempenho idêntico em quase todos os quesitos, o time do Sudoeste Paranaense está à frente do tricolor mourãoense por conta do saldo de gols. O Marreco é o 18ª colocado com 14 pontos, oriundos de 4 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 33 gols marcados e 32 sofridos. Campo Mourão o 19º com as mesmas condições, ficando atrás no número de gols sofridos, com saldo inferior ao time beltronense. Quem vencer pode assumir momentaneamente a 15ª colocação e entrar na zona de classificação, dependendo do número de gols marcados e sofridos.

Para o confronto, o técnico Juninho não poderá contar com o fixo Gu Cardoso e o pivô Malcom, ambos com 5 cartões amarelos, mas terá a volta do fixo Dudu e poderá promover a estreia do pivô Felipe Canhoto, contratado na semana passada.

A Integrado Carneiro TV transmite ao vivo a partida a partir das 20h45 nas plataformas do Campo Mourão Futsal (YouTube e Facebook).