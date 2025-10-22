Motociclista sofre suspeita de fratura após colisão no centro de Campo Mourão
Um motociclista sofreu suspeita de fratura na perna direita após se envolver em um acidente registrado na área central de Campo Mourão na tarde desta quarta-feira, 22.
Segundo informações apuradas, o homem conduzia uma Honda CG-125 pela avenida Comendador Norberto Marcondes, quando, ao chegar no cruzamento com a rua Araruna, acabou sendo surpreendido por um Toyota Corola, que subia sentido centro.
Com o impacto, o motociclista ainda tentou apoiar a perna no chão para evitar a queda, mas acabou caindo sobre o asfalto, sofrendo a lesão na perna direita.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima, que foi estabilizada e encaminhada à Unidade Hospitalar para avaliação médica.
Moradores da região relatam que outros acidentes foram registrados no mesmo local nesta semana, levantando preocupação sobre a segurança no cruzamento.