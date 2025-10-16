Pedágio: Lote 5 prevê duplicação completa da BR-369 entre Cascavel e Mamborê

O Lote 5 das novas concessões rodoviárias vai duplicar 109,2 quilômetros da BR-369 entre Mamborê, na região Centro-Oeste, e Cascavel, no Oeste. A obra consta no edital publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e está com leilão marcado para o dia 30 de outubro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, em São Paulo.

Esta é a segunda matéria da Agência Estadual de Notícias do Paraná (AEN) sobre as principais obras do Lote 05, desta vez focando no trecho da BR-369 que cruza os municípios de Juranda, Ubiratã, Corbélia e Cascavel. A primeira trata da duplicação de 61 km da BR-369 entre Campo Mourão e Mamborê.

Este novo trecho duplicado da BR-369 começa no km 394+200, entroncamento com a PR-468, e termina no km 507, no Trevo Cataratas.

JURANDA – No território de Juranda serão construídos seis novos viadutos do tipo Diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal em ambos os sentidos pela pista da direita. O primeiro ficará no começo do trecho, no km 394, substituindo a rotatória com a PR-468, em frente à unidade local da Coamo, e os dois próximos no km 399 e km 403.

O próximo viaduto será implantado no km 407, substituindo a rotatória com a Avenida Brasil, no principal acesso à cidade, e depois um no km 410, próximo à Estrada Alto Alegre. O último Diamante ficará no km 414, perto do distrito de Rio Verde.

UBIRATÃ – As obras em Ubiratã começam com um viaduto do tipo Trombeta, que possui três ramos de acesso, no entroncamento com a PR-239, no km 417, seguido por um viaduto do tipo Parclo, que funciona como um retorno em desnível, no km 423.

Depois serão construídos cinco viadutos do tipo Diamante, o primeiro no km 427, e os dois seguintes em acessos à cidade, no km 430, rotatória com a Avenida João Medeiros, e no km 432, rotatória com a Avenida João Pipino. O próximo vai ficar no km 437, perto da Estrada Amazonas, e o último no km 442.

Também será construída uma nova ponte sobre o Rio Piquiri, no limite com Corbélia.

CORBÉLIA – Corbélia terá um Diamante no km 448, próximo à ponte, e uma obra de correção de traçado da BR-369 no km 452, local de curvas sinuosas. O entroncamento com a PR-239 no km 455 será substituído por um Trombeta.

Também será construído um Diamante no perímetro urbano do distrito de Ouro Verde do Piquiri, km 462, e outro no km 467, logo adiante.

No distrito de Nossa Senhora da Penha será implantado um Diamante no km 472, entroncamento com a PR-574, e uma via marginal do km 472 ao km 473.

CASCAVEL – Em Cascavel, no último trecho da duplicação da BR-369, está previsto um volume maior de obras. Começando por um viaduto do tipo Diamante no km 501, e a partir dele vias marginais em ambos sentidos de tráfego até o km 507, e também ciclovias em ambos lados da pista até o km 507.

Também será implantada uma passarela para pedestres no km 503, perto da Rua Luiz Mantovani, e outra no km 504, entre a Rua da Tijuca e a Rua Serra do Mar.

Por último, será construído um Diamante no km 506, substituindo a rotatória no acesso ao Núcleo Industrial Cataratas.

Confira neste mapa a localização das obras mencionadas no texto.

LOTE

O edital do Lote 5 das novas concessões rodoviárias do Paraná prevê também a duplicação da BR-369 entre Campo Mourão e Mamborê, a duplicação da BR-163 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra, e o Contorno de Guaíra, que vai retirar do centro da cidade o tráfego da Ponte Ayrton Senna, que liga o Paraná e Mato Grosso do Sul. O investimento total será de R$ 11,7 bilhões para as regiões Centro-Oeste e Oeste.

Serão concedidos 432,7 quilômetros de rodovias, sendo R$ 6,6 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,1 bilhões em conservação e serviços (Opex). São 238,57 quilômetros de duplicação, 19,99 km de vias marginais, 55 obras de arte especiais (viadutos e pontes), cinco passarelas para pedestres, 12 km de ciclovias e um novo contorno rodoviário de 3,71 km, entre outras obras.

Agência Estadual de Notícias