Peabiru promove a tradicional Festa de Santa Paula nesse final de semana

O Instituto São José de Peabiru prepara a realização da tradicional Festa de Santa Paula, um evento beneficente que acontecerá no próximo final de semana, entre os dias 10, 11 e 12 de novembro, ao lado da Igreja Matriz. As festividades prometem momentos de diversão e solidariedade, já que os recursos arrecadados serão revertidos para as instituições que compõem o Instituto, incluindo o Lar do Menor Carlinhos, a Escola São José, o CMEI Santa Paula e o Seminário Menor Sagrada Família.

Como sempre, a programação da festa é diversificada e atrativa. Na sexta-feira, dia 10, a partir das 19h30, os visitantes poderão assistir a apresentações culturais e visitar as barracas de quitutes, que incluem o famoso cachorro-quente da Escola São José, além de pastéis, espetinhos e outras delícias.

No sábado, dia 11, haverá uma celebração da Santa Missa em louvor a Santa Paula, às 19h, seguida pelo funcionamento das barracas e o animado Concurso do Cabelo Maluco, que promete muita diversão para toda a família.

Já no domingo, dia 12, a programação continua às 10h, com a celebração da Missa com bênção especial aos professores e alunos das instituições de ensino do Instituto São José. Ao meio-dia, será servido almoço beneficente no Salão Paroquial, que incluirá a tradicional costela e seus acompanhamentos.