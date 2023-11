Campo Mourão terá ações voltadas à saúde do homem em novembro

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Mourão programou algumas ações relacionadas à campanha Novembro Azul, que tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer.

Nesta quarta-feira, dia 8, haverá capacitação para médicos sobre prevenção do câncer de pênis. Durante o mês, palestras em algumas empresas vão abordar sobre saúde do homem. No dia 25, no Centro de Especialidades do Lar Paraná, serão oferecidos atendimentos das 8 às 12 horas, em várias especialidades, inclusive urologia.

No dia 29 de novembro, das 16 às 20 horas, haverá atendimento odontológico, solicitação de exames laboratoriais, teste rápido, vacina, orientações diversas, dispensação de preservativos e atualização de cadastro. Os locais de atendimento serão as UBSs Copacabana, Pio XII, Damferi, CSU, Alvorada, Cidade Nova, Fortunato Perdoncini, Modelo, Avelino Piacentini, Paulista e distrito de Piquirivaí.

O movimento Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. A campanha do INCA e do Ministério da Saúde em 2023 chama a atenção especialmente sobre o câncer de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo.