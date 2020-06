Paulo Carreira assume a presidência do Rotary Club de Campo Mourão

O empresário Paulo Antônio Marques Carreira tomou posse nesta quinta-feira (25), como novo presidente do Rotary Club de Campo Mourão, para a gestão 2020/2021.

Ele assume a presidência no lugar de Marcelo de Oliveira Lima, gestão 2019/2020. Lima agora faz parte do novo Conselho Diretor como presidente da Comissão à Juventude.

O Rotary Club de Campo Mourão é o maior clube do Distrito e um 4630, que abrange 89 clubes de toda a região noroeste e centro-oeste do Paraná, e um dos maiores do Brasil, com mais de 90 membros em seu quadro associativo.

Desde o início da pandemia as reuniões têm sido realizadas on-line, e ainda não há previsão de sejam realizar presencialmente. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, Carreira está confiante que, com a ajuda da esposa Sandra, e dos demais companheiros de clube, irá fazer um bom trabalho em prol da sociedade.