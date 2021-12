Passeio no trenzinho diverte, mas exige paciência na fila

O tradicional Trenzinho de Natal se tornou a principal atração para as crianças a cada fim de ano, em Campo Mourão. Enquanto os adultos estão de olho nas promoções do comércio, os pequenos só querem saber de dar uma voltinha no trenzinho, que não para nem por um minuto, afinal a fila precisa andar.

Enquanto para os filhos o passeio é pura diversão, para os pais o desafio é permanecer em pé na fila, à espera do embarque. Mas nada que cause desânimo, afinal o espírito natalino precisa prevalecer e a felicidade das crianças é o maior presente.

“Fiquei duas horas na fila, mas vale a pena o sacrifício. Trago meu filho todo ano, porque ele já fica esperando e a gente também se diverte com eles”, disse Jocastra Maysa, que também estava acompanhada de dois sobrinhos.

Jéssica Cristina é mãe dos gêmeos, Pedro e Laura e também fez o passeio no trenzinho com os dois. “O trenzinho é uma tradição no natal e que agrada muito as crianças. Eles ficam esperando e quando sabem que o trenzinho começou a andar pela cidade, já começam a pedir para vir. A gente enfrento horas na fila, muito calor, mas vale a pena sim”, afirma ela.

A atração faz parte da programação da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, que é liderada por entidades empresariais do Município. No ano passado, por conta da pandemia, o passeio de trenzinho não foi realizado.

Com a pandemia controlada, os passeios começaram no início do mês e prosseguem até o dia 30 dezembro. Das 18 às 22 horas, o trenzinho faz passeios na região central da cidade. O embarque e desembarque acontecem nas imediações da Vila Acicam, junto à Praça Central.

O trenzinho também já realizou passeios pelos bairros da cidade, na região do Lar Paraná, no jardim Tropical e no Cidade Nova. O acesso aos passeios do trenzinho é feito com o cupom que os consumidores recebem ao realizar compras nas empresas participantes da campanha “Campo Mourão Cidade Natal 2021”.