Unicampo lança programa 50+ sua idade, seu desconto

Todos nós temos em mente a imagem do universitário como uma pessoa jovem, que acabou de sair do ensino médio, em seus plenos 17 ou 18 anos, e que adora sair para ir aos bares com os amigos.

Temos em mente que com 30, já devemos estar formados, com emprego fixo e iniciando uma família e aos 60 aposentados. Mas será que realmente há uma idade certa para tudo isso? Será que realmente há uma idade certa para ingressar num curso superior?

Estudos nacionais apontam que a realidade, com certeza, é outra, e que idade não é uma barreira para realizar uma graduação. Em 2017, de acordo com o Censo de Educação Superior, por volta de 73 mil alunos acima dos 50 anos iniciariam o primeiro ano do superior no Brasil.

Já entre 2010 e 2017, a porcentagem de alunos no 50+ que ingressaram na faculdade pela modalidade EAD cresceu 162%, enquanto no presencial o percentual atingiu 9,82% de crescimento. Houve também um aumento de 81,2% no número de graduandos na faixa dos 50 anos, entre os anos de 2009 e 2016.

Com dados tão significantes como esses, muitos podem ser os motivos do crescimento, como ter mais tempo para dedicar-se aos estudos e finalmente fazer aquela graduação dos sonhos, já que possui um emprego consolidado e já “criou” os filhos; melhorar o currículo para subir de cargo, ou até mesmo mudar de emprego/profissão; estar perto da aposentadoria e não querer ficar parado, decidindo-se por fazer uma nova graduação e expandir o campo de conhecimento, mantendo o cérebro também ativo, enfim, satisfação pessoal e prevenir o envelhecimento cerebral; estar um tempo fora do mercado de trabalho e resolver se atualizar para retornar a ativa; achar que agora, depois dos 50, está realmente preparado e maduro para fazer um curso superior; autorrealização e melhorar a autoestima é outro grande motivo, sentindo-se produtivo, criativo e até mesmo tento uma injeção de ânimo no dia a dia, quebrando o estigma de que quanto mais velho mais incapacitado uma pessoa se torna.

No final de tudo, pode-se perceber que realmente não há uma idade certa para fazer uma graduação. Pensando nisso e zelando pela comunidade, a Faculdade Unicampo está lançando o Passaporte 50+ e a sua idade é igual ao valor do seu desconto em uma graduação (lembrando que essa promoção é válida apenas para pessoas acima de 50 anos).

Além de dar toda a atenção necessária para quem apresentar alguma dificuldade em se adaptar. E com o Vestibular de Verão Agendado já acontecendo, esta é uma ótima oportunidade para finalmente realizar a graduação dos sonhos.

