Participe da consulta pública e ajude na elaboração do plano plurianual 2024-2027 do governo do estado

A equipe do Programa Paraná Produtivo solicita a participação de toda a população na consulta pública que está sendo realizada para apoiar a construção dos programas que irão compor o Plano Plurianual 2024-2027 do Governo do Estado.

A consulta pública é uma forma de participação popular no processo de planejamento estadual. Nessa consulta, a população tem espaço para indicar necessidades e opiniões em questões consideradas relevantes.

Acesse o link abaixo e deixe a sua contribuição: https://www.planejamento.pr.gov.br/PlanejaParana/Plano-Plurianual-2024-2027

Para reforçar as solicitações da nossa região o Conselho Gestor da região da Comcam do Programa Paraná Produtivo criou um formulário que tem por objetivo levantar as demandas da região e, a partir disso, elaborar um documento que será encaminhado a governança estadual do Programa Paraná Produtivo e para o Secretário de Planejamento Guto Silva para fortalecer as reivindicações que serão levantadas.

Acesse o link abaixo e deixe a sua contribuição

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADDDdWNUODFGSjVLNEI4NkQxUUhPSTAzWDJUT1FJTy4u

Vale ressaltar que o preenchimento dos dois formulários é de fundamental importância e deverá ser realizada até o dia 12 de abril. Os formulários são simples e fáceis de responder.