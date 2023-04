Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores em C. Mourão

Nos dias 4 e 5 de agosto, Campo Mourão vai sediar a realização do Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores. Os organizadores pretendem atrair representantes de mais de 200 empresas de todo o estado, lideradas por jovens, que atuam nos mais diferentes ramos de atividades.

À frente da promoção está o Conselho do Jovem Empresário (Conjove), ligado a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), juntamente com a Faciap Jovem, que faz parte da estrutura da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Também a Coordenadoria de Associações Comerciais e Empresariais da Região Centro-Ocidental do Paraná (Cacercopar), órgãos de apoio ao setor produtivo e outras instituições deverão participar da promoção.

A mais recente edição do Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores aconteceu em Ivaiporã e teve aproximadamente 150 participantes. Palestras, visitas técnicas a empresas locais, rodada de negócios, integração entre os empreendedores e atividades culturais são algumas das atividades normalmente desenvolvidas no evento, que acontece a cada quatro meses. A promoção constitui-se em verdadeira vitrine para divulgar a cidade para os empreendedores jovens de outras regiões.

A sediação da próxima edição do encontro, em Campo Mourão, foi anunciada pela presidente do Conjove local, Kamila Walter Ghisso, na última reunião mensal ordinária da Acicam. Estão sendo buscadas parcerias para a realização do encontro e os trabalhos de organização já foram iniciados.

CONJOVE

O Conjove-Acicam atua no fomento do empreendedorismo jovem em Campo Mourão e na região, estimulando o associativismo e uma maior participação das novas gerações também no mundo dos negócios. “Representar, desenvolver e integrar os jovens empresários da região, auxiliando na formação de líderes éticos que atuem no desenvolvimento das empresas e da sociedade” é a missão estabelecida no planejamento estratégico da entidade.

As reuniões do Conjove de Campo Mourão acontecem todas às quartas-feiras, a partir das 7h30min, na Sala do Empresário, na Acicam. Os participantes são recepcionados com café da manhã e, em seguida, é realizada a reunião.