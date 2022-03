Parque no Jardim Modelo teve toda fiação elétrica furtada

Mais uma vez o Parque João Teodoro de Oliveira (Parque da Pedreira) do Jardim Modelo, foi alvo da ação de ladrões. Praticamente toda a fiação da rede de energia elétrica que faz a ligação dos postes foi cortada e retirada. A inauguração do parque está prevista para a próxima semana.

“Infelizmente é uma prática constante. Todos os postes estão sem energia. É lamentável porque aqui tem um alto investimento de recursos públicos viabilizados pelo governo do Estado e município para atender essa região, que não tinha uma área de lazer como essa”, analisa a secretária municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Shelly Nogueira.

Além de furtos da fiação, de pias e até portas dos banheiros, o parque tem sido alvo da ação de vândalos, que cortam o alambrado, danificam aparelhos do play ground e da academia ao ar livre. “Até animais de grande porte colocam dentro da área do parque”, lamenta a secretária. Ela pede à população do entorno que denuncie os crimes contra o patrimônio à Polícia Militar.

“Câmeras de residências vizinhas já flagraram furtos de fios. Já levaram equipamentos, ferramentas dos operários, madeiras”, disse Shelly, ao acrescentar que como a obra é a céu aberto e ocupa uma grande área facilita a ação de marginais.

Destruir ou danificar o patrimônio público ou qualquer objeto que atenda a um coletivo é considerado crime, previsto no artigo 163 do Código Penal, com pena de multa e até detenção de seis meses a três anos.