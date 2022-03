Campo Mourão sediará fase final dos Jogos Escolares do Paraná em julho

O município de Campo Mourão vai sediar, de 15 a 23 de julho, a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, fase final B (atletas de 12 a 14 anos). O termo de compromisso entre o município e o governo do Estado foi assinado nesta terça-feira (15) pelo prefeito Tauillo Tezelli e pela chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivete Sakuno.

Estarão em Campo Mourão cerca de 6 mil alunos-atletas e dirigentes representando colégios campeões das fases macrorregionais dos 32 núcleos de Educação do Estado. A disputa terá 20 modalidades esportivas e as escolas do município serão utilizadas para alojamento dos atletas e dirigentes.

“Com certeza teremos uma grande movimentação de pessoas, envolvendo as escolas nessa parceria importante com o governo do Estado, assim como já tivemos em 2018. Depois de dois anos enfrentando a tristeza dessa pandemia, a cidade começa ter vida novamente”, disse o prefeito Tauillo.

A chefe do NRE, professora Ivete, ressaltou que os Jogos são uma espécie de vitrine para os alunos mostrarem os talentos esportivos. “Além disso é um grande evento que também fomenta a economia da cidade nesse período, pois nossos visitantes também vão gastar no nosso comércio”, observa Ivete.

Além do prefeito e da chefe do NRE, participaram do ato no gabinete o presidente da Fecam, Marcelo Lima, a secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, vereadores Escrivão Parma, Miltinho Cidade Nova e Bina Teixeira, assim como a técnica pedagógica responsável pelo Jogos Escolares do Paraná no NRE de Campo Mourão, Vera Chirolli.