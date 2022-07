Parque no Jardim Modelo recebe projeto de colmeias de abelhas sem ferrão

Acaba de chegar em Campo Mourão o Programa Poliniza Paraná, que consiste na instalação de colmeias de abelhas nativas sem ferrão em parques urbanos, lançado pelo governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest). As primeira caixas foram instaladas no Parque Municipal João Teodoro de Oliveira (antiga Pedreira).

“Devemos fazer uma parceria com a UTFPR para dar andamento a esse trabalho e futuramente expandir para outros locais”, explica a secretária municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal, Shelly Nogueira. O projeto promove a criação de abelhas sem ferrão, responsáveis pela polinização de cerca de 90 por cento das plantas brasileiras.

O foco é divulgar a implantação de colmeias como ferramenta de educação ambiental, mostrando a importância e os benefícios dos serviços ecossistêmicos prestados pelos insetos. “A ideia é reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem, pois muitos se encontram ameaçados de extinção”, informa a secretária.

Ela enfatiza que reintrodução de abelhas nativas é importante porque a polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes, além da reprodução de diversas plantas. Por isso, as abelhas se destacam na manutenção e promoção da biodiversidade.

Entre as espécies disponibilizadas no projeto estão a Guaraipo, que está na lista de espécies ameaçadas de extinção; Jataí; Mirim Preguiça, Mirim Guaçu, Iraí e Tubuna. O mel produzido pelas abelhas não será comercializado.