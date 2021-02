Parque em obras no Jardim Modelo é alvo de furtos e vandalismo

Furtos no canteiro de obras e vandalismo tem sido frequentes no Parque Pioneiro João Teodoro de Oliveira, no Jardim Modelo, cujas obras da primeira etapa estão em andamento, com previsão de conclusão até meados do ano. Segundo a empresa que executa os serviços, já houve pelo menos seis casos de furtos no local e recentemente o alambrado da cerca apareceu cortado em dois pontos.

“Já levaram equipamentos pessoais, ferramentas, madeiras e até derrubaram e desligaram um transformador elétrico”, disse o empresário Anderson Potrick, ao estimar um prejuízo de pelo menos R$ 10 mil até agora. “Poderíamos já estar colocando a fiação, luminárias e lixeiras, mas estamos segurando porque no caso da fiação, se colocar num dia, no outro eles já levaram tudo”, observou.

Segundo ele, o alambrado já foi cortado duas vezes e ontem havia até um cavalo dentro do parque. “Não adianta arrumar enquanto não terminar a obra”, acrescenta Anderson. Ele pede a colaboração dos moradores do bairro. “Além de ser um espaço de lazer para essa região da cidade, um parque como esse valoriza muito mais os imóveis. Por isso precisamos do apoio dos moradores para acionar a Polícia Militar quando virem atos como esses”, conclama o empresário.

Ele explica que as obras deveriam estar mais adiantadas. “A grama já deveria estar toda colocada, mas de outubro a dezembro não foi possível por conta da seca e agora neste início de ano a chuva não tem deixado”, observou, ao lembrar que a obra é a céu aberto.

Para a primeira etapa do Parque o governo do Estado liberou R$ 2,3 milhões, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. O projeto contempla pista de caminhada, campo de futebol suíço, arena muti-uso, pórtico de acesso, área de descanso com banheiro e área de serviço, academia ao lar livre, paisagismo parcial e iluminação parcial.

Destruir ou danificar o patrimônio público ou qualquer objeto que atenda a um coletivo é considerado crime, previsto no artigo 163 do Código Penal, com pena de multa e até detenção de seis meses a três anos.