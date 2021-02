CM registra a 89ª morte pela covid-19

O hospital Santa Casa de Campo Mourão comunicou nesta manhã o falecimento de mais uma pessoa pela covid-19. Foi a 89ª morte pela doença no município. A vítima é uma mulher de 69 anos, que estava internada desde o dia 23 de janeiro

De acordo com a Santa Casa, a paciente era enfermeira e atuava junto ao Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. “Sempre lutou com bravura pela profissão. Neste momento de dor, a diretoria do hospital se solidariza com familiares e amigos e expressa as mais sinceras condolências pela perda”, diz a nota.

O boletim covid de ontem trouxe 20 novos casos confirmados de coronavírus, totalizando 4.677. A taxa de ocupação da UTI-covid segue em 91% na ala SUS e 83% no setor de convênios.

A nível regional, desde o início da pandemia foram confirmados 12.869, com 244 mortes.