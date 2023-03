Parque das Torres dispõe de placas indicativas com proibição de nado e pesca

Um espaço preparado pelo município para o lazer das pessoas, mas que no fim de semana foi marcado por uma triste fatalidade. O adolescente Jhonatham Enrike Reis de Moura, de 14 anos, brincava nas águas do Parque das Torres, na região do jardim Cidade Nova, quando acabou se afogando.

Todos os esforços foram feitos pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros, mas o garoto não sobreviveu. A reportagem do Tasabendo.com ouviu a secretária Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), Shelly Nogueira sobre o ocorrido e as medidas de segurança no local.

Ela lamentou profundamente a morte precoce do adolescente e disse que o Parque das Torres possui placas que indicam a proibição de nado e pesca no local.

“Estamos todos consternados com essa triste fatalidade. O município sempre preza pelo lazer e o bem-estar da população. Há placas no local mostrando que é proibido nadar e pescar, a população tem conhecimento disso, mas infelizmente ocorreu essa tragédia”, lamentou a secretária.

Shelly disse que o Parque passará por outras etapas de melhorias e que novas medidas de segurança deverão ser implementadas. “Estaremos buscando e estudando outras formas de ampliar a segurança e o que for possível fazer será feito. Nesse momento não há palavras para mensurar a dor dessa família, o que podemos pedir é que Deus os abençoe e dê força para superar.”