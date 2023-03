Campo Mourão no maior evento de cidades inteligentes do mundo

O município de Campo Mourão terá um estande na Smart City Expo Curitiba 2023, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo. A feira será realizada de 22 a 24 de março no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui). Campo Mourão foi convidada por estar entre as cidades do Estado referência em ecossistema de inovação.

E equipe do Executivo municipal de Campo Mourão será liderada pelo coordenador geral, Carlos Alberto Facco e pelo secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma. No dia 23 (quinta-feira), o coordenador geral, Facco, fará uma explanação sobre “Como implementar um ecossistema de inovação em uma pequena cidade”. A convite da Secretaria de Inovação do Estado, o secretário Akira também abordará sobre o “ecossistema de inovação de Campo Mourão”.

Organizado pelo iCities, hub brasileiro de negócios em cidades inteligentes, com chancela internacional da Fira Barcelona e apoio da Prefeitura de Curitiba, o evento transformará a capital paranaense no centro de discussões internacionais sobre soluções urbanas. A expectativa é reunir 15 mil pessoas nesta edição, que terá como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”.

Campo Mourão está há dois anos seguidos entre as 10 cidades do Paraná com maior número de startups. Em 2022 ficou na 8ª posição entre os 399 municípios do Estado, o que tem atraído a atenção até de cidades maiores sobre as iniciativas de sucesso e ambiente de inovação. Uma das mais recentes iniciativas está a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento.

“Campo Mourão hoje é um exemplo de que podemos fazer do interior um celeiro de tecnologias e oportunidades, levando a cultura de inovação para auxiliar nas demandas do cidadão, assim como potencializar a nossa economia. E participar de um evento como esse garante ainda mais visibilidade”, enfatiza Facco.