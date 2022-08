Paróquia Sagrada Família realiza 24ª Festa do Porco no Tacho

A paróquia Sagrada Família, do Conjunto Cohapar, vai promover no próximo dia 21 de agosto, a sua tradicional festa do prato típico, Porco no Tacho, evento que celebra a padroeira e está na 24ª edição.

A programação festiva inicia no dia 20 (sábado), com missa às 19h30, quermesse e apresentações. No dia seguinte o almoço será servido pelo sistema drive thru, das 11h às 14h. Convite está sendo vendido a R$ 50,00, junto à secretaria paroquial, ou pelo telefone 3523 4673.

Já a programação religiosa inicia nesta quinta-feira, 11, com as celebrações da novena, até o dia 19. Todos os dias a celebração inicia às 19h, com padres de outras paróquias. No sábado, dia 13, a novena será presidida pelo bispo dom Bruno.