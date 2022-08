CM/Futsal recebe Dois Vizinhos em confronto direto pelo Paranaense

Em posições distintas na classificação do Campeonato Paranaense, mas separados por apenas três pontos, Campo Mourão e Dois Vizinhos fazem na noite desta quinta-feira (11) às 19h15 na Arena UTFPR, mais um confronto de “seis pontos” pela competição estadual. O Carneirão é o quarto colocado com 24 pontos, mas tem jogos a mais que o Foz (terceiro lugar) e Pato (quinto lugar), e por isso precisa vencer para permanecer no G4. Já o Dois Vizinhos é o oitavo colocado com 21 pontos, três a menos que Campo Mourão e um jogo a mais.

O único desfalque para o confronto diante da equipe do sudoeste será o fixo e capitão Caio Barros, que cumpre suspensão por cartões amarelos. No mais, todo elenco está à disposição do técnico Juninho, que deverá promover a estreia, em casa, do ala Pelezinho, recém contratado.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal https://campomouraofutsal.com.br/ e na Tickey https://tickey.com.br/ ao preço de R$15,00 a arquibancada.