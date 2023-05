Parcerias já confirmadas para o Mourão – Cidade Natal/2023   

Para a realização do projeto Atividades Culturais “Campo Mourão – Cidade Natal”, no final deste ano, a Associação Sou Arte (ASA) já conta com a adesão de cinco empresas e instituições, que inclusive anteciparam o aporte de recursos através da Lei de Incentivo à Cultura (Ministério da Cultura). Será a sexta edição do projeto, lançado em 2017, que transformou o Natal da cidade em referência no interior do Estado.

Faltando mais de seis meses para o final do ano, já está confirmado o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Agência de Fomento do Paraná, Paraná Supermercados e Unimed/Campo Mourão. Gestões estão sendo mantidas com várias outras empresas e instituições para a captação de patrocínio e a meta é realizar o maior e melhor Natal de todos os tempos em Campo Mourão, com muitas novidades no projeto que contempla a área cultural.

Deverão ser mantidos eventos já tradicionais, como a apresentação de espetáculo de teatro, circo e dança e pela trupe da Associação Sou Arte no centro da cidade e em dois bairros – jardins Lar Paraná (Asa Oeste) e Tropical (Asa Leste), com a chegada do Papai Noel. Também o Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira, a carreata natalina e a Mostra Cultural durante cinco dias na praça São José deverão ser mantidos na programação deste ano.

Entre as novidades, o projeto prevê a vinda de um carnavalesco ligado a uma das escolas de samba do Rio de Janeiro para trabalhar na preparação dos carros alegóricos que desfilarão no Cortejo Natalino. No ano passado, o evento teve a participação de 50 alas coreografas – com figurinos e adereços temáticos – e 14 carros alegóricos. Mais de 500 figurantes participaram do cortejo.

Várias outras novidades estão sendo preparadas para o Campo Mourão – Cidade Natal/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Associação Sou Arte realizou há poucos dias evento de prestação de contas do projeto 2022. Todos os patrocinadores e apoiadores do projeto receberam detalhada documentação de prestação de contas. Entre elas, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).

O projeto Atividades Culturais “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” foi uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. Teve o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado.

Contou ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). A execução foi da Associação Sou Arte, sediada em Campo Mourão, mas que atua em mais de 70 cidades do Paraná e estados vizinhos.