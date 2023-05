Feirão do Imposto: chopp sem imposto em Campo Mourão

A programação do tradicional Feirão do Imposto, que é realizado desde 2016 pelo Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão (Conjove-Acicam), foi aberta nesta terça-feira (9/10). Na primeira ação deste ano, seis estabelecimentos locais comercializaram chopp por valores sem a inclusão de impostos, o que representa uma redução de aproximadamente 40 por cento.

Outras ações do Feirão do Imposto estão programadas para a última semana de maio, a partir do dia 27. O coordenador da primeira ação é Gregório Kravcnychyn, vice-presidente do Conjove-Acicam. Participam o Eden Beer, o Entorna Madalena, Alvos Beer, 609 Bar, Benedito Bar e Tauá.

A intenção do Feirão do Imposto é mostrar para a comunidade o quanto do valor pago por produtos de largo consumo são tributos. Em anos anteriores foram realizadas palestras sobre o tema em escolas e por várias vezes foi apresentado o espetáculo “O Auto da Barca do Fisco” no Teatro Municipal.

Uma tenda também era montada no calçadão da avenida Capitão Índio Bandeira, onde produtos largamente consumidos pela população eram expostos com a indicação da carga tributária sobre cada um deles. Até o carro zero quilômetro foi exposto no local com a especificação do montante dos tributos no valor final ao consumidor.

A intenção do Conjove-Acicam é com a realização do Feirão Imposto é conscientizar a população da alta carga tributária que acomete toda transação comercial.

CONJOVE

O Conjove-Acicam reúne-se todas as quartas-feiras, a partir das 7h30min, na Acicam.

“Representar, desenvolver e integrar os jovens empresários da região, auxiliando na formação de líderes éticos que atuem no desenvolvimento das empresas e da sociedade” é a missão estabelecida no planejamento estratégico da entidade.

Está assim composta a diretoria do Conjove-Acicam: Presidente – Kamila Walter Ghisso; Vice presidente – Gregório Kravchychyn; Secretaria e tesouraria – Marcus Vinícius Laurani; Pasta de Relações Externas – Jéssica Introvini; Pasta de Integração e Bem Estar – Christopher Cionek; Pasta de Eventos – Bruna Grotti Ribeiro e

Pasta de Comunicação – Roberta Matsuguma. O Conjove-Acicam iniciou as atividades no dia 2 de setembro de 2015.