Parceria com o Senac viabiliza mais 4 cursos

Foi iniciado na quarta-feira (04) mais quatro cursos de qualificação profissional numa parceria entre a Secretaria Municipal de Ação Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). No total são 52 inscritos para os cursos de Design de Sobrancelhas (15), Básico de Manicure e Pedicure (10), Básico Corte de Cabelo e Escova feminino (15) e Técnica de Açougue I e II (12 pessoas).

Os três primeiros cursos são voltados a famílias que frequentam os CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), enquanto o curso de Técnica de Açougue é destinado a moradores do Conjunto Fortunato Perdoncini. Além dos alunos e instrutores do Senac, a abertura teve a presença do prefeito Tauillo Tezelli, da secretária municipal de Ação Social, Márcia Calderan de Moraes, dos vereadores Edilson Martins, Sidnei Jardim e Edoel Rocha e do gerente executivo do Senac, Reginaldo Inácio Coelho.

“O conhecimento é algo que ninguém nos tira e por isso a importância de garantir mais chance no mercado de trabalho para essas pessoas. Só estamos conseguindo graças a essa extraordinária parceria que firmamos com o Sistema S já no início do mandato”, enfatizou o prefeito Tauillo, ao conclamar que os participantes concluam os cursos.

Os participantes vão receber vale transporte conforme necessidade de deslocamento para as aulas e ao final ainda receberão alguns utensílios que vão utilizar no trabalho. As aulas serão realizadas no Senac e o curso de Técnica da Açougue terá aulas práticas em uma rede de supermercados.

A secretária Márcia Calderan aproveitou para fazer uma prestação de contas dos cursos e investimentos do município para viabilizar a qualificação profissional. Em 2019, um total de 220 pessoas participaram de cursos e oficinas, onde o município investiu R$ 184,9 mil.