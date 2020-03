Campo Mourão Liquida com lojas abertas até as 22 horas

As lojas que participam da promoção “Campo Mourão Liquida” permanecerão abertas das 9 às 22 horas nesta sexta-feira (6/3). No sábado, último dia da promoção da Associação Comercial e Industrial (Acicam), o atendimento aos consumidores vai se estender das 9 às 17 horas.

Cerca de 200 empresas participam da promoção aberta nesta quinta-feira e que é caracterizada pelos preços de liquidação. Cartazes identificam as lojas participantes e o objetivo é atrair não somente os consumidores de Campo Mourão, mas também das cidades vizinhas.

A expectativa dos comerciantes é de muito movimento e excelentes vendas nesta sexta-feira e sábado, sobretudo em razão dos expressivos descontos oferecidos pelas lojas participantes e também do horário de funcionamento do comércio. Com o horário estendido de funcionamento das lojas, os consumidores podem ir às compras sem a correria do dia a dia.