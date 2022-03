Parceria com o curso de Fisioterapia do Integrado garante atendimento de atletas

Uma parceria firmada entre a Fundação de Esportes de Campo Mourão com o curso de Fisioterapia do Centro Universitário Integrado garante o atendimento de atletas lesionados que representam o município nas competições. Além do tratamento, a parceria prevê também um trabalho de prevenção de lesão na equipe de Atletismo.

“Estamos muito felizes com essa parceria porque esse trabalho pode ser o diferencial para uma quebra de recorde ou para alcançar índices”, observa o presidente da Fecam, Marcelo Lima. Ele explica além do atendimento no campus da Faculdade, uma vez por semana profissionais e estagiários de Fisioterapia estarão na pista de atletismo no Estádio Municipal para um trabalho de prevenção.

A diretora de gestão acadêmica do Integrado, Luciana Pontes, classificou como um privilégio a parceria com a Fecam. “Os professores e estagiários vão fazer esse trabalho que é de grande relevância para o desempenho dos atletas”, enfatizou.

Ela ressalta que a faculdade já oferece serviço de ambulatório com diversas especialidades médicas para atender a comunidade, além de Clínica de Nutrição, Estética, Núcleo de Práticas Jurídicas, entre outros.