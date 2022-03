Inscrições abertas para o “Voa MEI” exclusivo para mulheres

Dentro da programação do mês da mulher, o Sebrae-PR e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico realizam o Voa MEI Edição Mulheres, um programa de aceleração de negócios exclusivo para elas. Serão quatro oficinas e quatro rodadas de mentorias, todas envolvendo somente consultoras e empreendedoras nas áreas de marketing digital, processos, finanças e inovação.

As inscrições, no valor de R$ 50,00, vão até dia 21 de março e o início será dia 29, das 19h30 às 22h30, no Sebrae. Podem participar as MEI’S com mais de um ano de atuação, com aprovação pela banca de avaliadoras.

Mais informações pele telefone 44 – 98405-0663 ou na Casa do Empreendedor.