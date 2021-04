Paraná registra primeira temperatura negativa de 2021; Campo Mourão teve mínima de 8,1ºC

Conforme o outono avança, as temperaturas mais baixas começam a surgir com mais força no Estado. Pela primeira vez no ano, na manhã desta quarta-feira (28), o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) registrou a temperatura de -0,1°C no município de General Carneiro, na região Sul. Campo Mourão registrou mínima de 8,1ºC

O registro é consequência de uma massa de ar frio e seco que se estende por boa parte do Paraná ao longo desta semana, mantendo as temperaturas mais baixas até sexta-feira (30). Além disso, as características da região em que o município se encontra favorecem os picos negativos, especialmente no período noturno.

“General Carneiro está em uma região propícia, de vale, em que há uma tendência para o resfriamento. Mas, de modo geral, temos a atuação de uma massa de ar mais seco e mais frio, o que favorece a diminuição das temperaturas como um todo. Teremos esse mesmo cenário até pelo menos o final de semana”, explica Lídia Mota, meteorologista do Simepar.

No entanto, ela aponta que o registro da temperatura negativa foi pontual. “É possível que se repita, mas vai ser muito pontual, como aconteceu hoje (quarta-feira). Esse não é um comportamento anômalo, já que estamos entrando em um período do ano sem muito aquecimento. Mas não estamos em um cenário propício para temperaturas negativas”, disse.

A temperatura máxima registrada no município de General Carneiro nesta quarta-feira foi de 23,8°C, o que demonstra que o frio se intercala com temperaturas amenas, além da predominância de um tempo seco por todo o interior do Estado.

Segundo a meteorologista, as temperaturas mais baixas devem atingir, nestes próximos dias, principalmente as regiões do Litoral, Leste e Centro-Sul do Estado, que já apresentam uma propensão ao resfriamento. A tendência é de variação de nebulosidade entre o Leste e Litoral do Estado pela incursão de umidade do oceano. Essa variação pode alcançar a região mais central do Paraná, chegando até os Campos Gerais.

No Oeste e Noroeste, as temperaturas se mantêm mais altas, e apresentam maior tendência para predomínio de sol.

GEADA – Segundo o instituto, não há alerta de geada no Estado.

Confira abaixo as temperaturas mínimas (°C) registradas pelas estações do Simepar em todo o Estado nesta quarta-feira (28)

Altônia – 11,0°C

Antonina – 18,1°C

Apucarana – 13,3°C

Assis Chateaubriand – 10,1°C

Cambará – 11,6°C

Campo Mourão – 8,1°C

Capanema – 8,7°C

Capitão Leônidas Marques – 10,7°C

Cascavel – 8,8°C

Cerro Azul – 14,2°C

Cianorte – 12,3°C

Cidade Gaúcha – 9,4°C

Clevelândia – 7,7°C

Colombo – 13,6°C

Cornélio Procópio – 13,7°C

Curitiba – 14,1°C

Cândido de Abreu – 11,9°C

Foz do Iguaçu – 8,6°C

Francisco Beltrão – 6,8°C

General Carneiro – -0,1°C

Guarapuava – 7,9°C

Guaratuba – 18,1°C

Guaíra – 10,2°C

Inácio Martins – 7,8°C

Irati – 12,3°C

Ivaí – 12,4°C

Jaguariaíva – 11,1°C

Lapa – 13,0°C

Laranjeiras do Sul – 9,8°C

Loanda – 15,1°C

Londrina – 11,0°C

Marechal Cândido Rondon – 7,7°C

Maringá – 12,1°C

Morretes – 17,8°C

Palmas – 6,4°C

Palmital – 12,3°C

Palotina – 5,6°C

Paranaguá – 18,5°C

Paranavaí – 10,2°C

Pato Branco – 9,2°C

Pinhais – 13,6°C

Pinhão – 5,9°C

Ponta Grossa – 12,7°C

Santa Helena – 8,3°C

Santo Antônio da Platina – 14,3°C

São Mateus do Sul – 9,0°C

Telêmaco Borba – 8,8°C

Toledo – 8,6°C

Ubiratã – 11,5°C

Umuarama – 12,1°C

União da Vitória – 6,6°C