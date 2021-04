Morador de prédio em festa intimida fiscais da prefeitura e dá trabalho para PM

Os fiscais da prefeitura continuam tendo trabalho para conter as festas com aglomerações em Campo Mourão. Na madrugada desta quinta-feira, o morador de um prédio, na área central da cidade, promovia uma festa com várias pessoas, quando os fiscais foram chamados pelos vizinhos.

O homem de 33 anos, no entanto, não obedeceu o pedido para encerrar a festa e até hostilizou os fiscais. Segundo as informações, houve até ameaças. A Polícia Militar precisou ser acionada para dar apoio, mas também encontrou resistência.

“Ele ameaçou os fiscais e hostilizou também os policiais quando chegaram para dar apoio. Argumentou que a prefeitura havia publicado novo decreto, mas os fiscais explicaram que festas com aglomeração de pessoas continuam proibidas por conta da pandemia. Ainda assim, ele seguiu afirmando que tinha conhecimento das leis, desrespeitando o trabalho dos fiscais. Inclusive, permitiu que os freqüentadores da festa saíssem antes de serem notificados, já que todos teriam que ser multados”, disse o subtenente J.Silva, comandante da Rotam.

Segundo o subtenente, o sindico foi à delegacia representar contra o morador, por perturbação de sossego. “Os moradores vizinhos fizeram a denúncia porque também tentaram intervir inicialmente, mas não conseguiram fazer com que ele parasse. Ou seja, houve perturbação de sossego também. Uma pessoa que tratou os fiscais e os policiais com arrogância e ameaças, não entendendo que ainda estamos em meio a uma pandemia, com muita gente sendo contaminada por essa doença”, declarou o policial.