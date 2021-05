Paraná registra novas temperaturas negativas com a mais intensa massa de ar frio do ano

A temperatura mais baixa registrada no Paraná em 2021 foi -3,3°C, atingida nesta terça-feira (25) em General Carneiro, na região Sul do Estado. Outros três municípios também registraram temperaturas mínimas negativas: Guarapuava (-0,4°C), Palmas (-1,2°C) e São Mateus do Sul (-1,9°C). As informações são do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O frio é consequência de uma massa de ar polar e seco que chegou ao Paraná no domingo (23), baixando as temperaturas em todo o Estado – o que bateu recordes de temperatura negativa em 31 das 51 estações meteorológicas do Simepar nesta segunda (24). Até então, a única temperatura negativa registrada no Paraná havia sido em General Carneiro, no dia 28 de abril, com -0,1°C.

As mínimas registradas nesta terça oscilaram entre -3,3°C (General Carneiro) e 11,2°C (Apucarana). Em Curitiba, a madrugada trouxe a temperatura mais baixa do ano, com 3,8°C. Novos recordes foram registrados em diversos municípios, como em Ponta Grossa (1,1°C), Antonina (8,9°C), Palotina (1,3°C), Londrina (6,9°C), Guaíra (5,3°C), Foz do Iguaçu (3,7°C), Pato Branco (3,4°C) Pinhais (2,6°C), Santa Helena (3,2°C), Telêmaco Borba (1,9°C) e Ubiratã (5,2°C),

Já no Norte e no Noroeste, as temperaturas não ficaram tão baixas, com uma média em torno dos 10°C no amanhecer.

O frio deve se manter até quarta-feira (26), quando a massa polar segue em direção ao Leste. “A partir de amanhã, há uma tendência do frio perder um pouco de força. Também temos um aumento da nebulosidade, inclusive com condição para chuvas, especialmente nos setores mais ao Norte do Estado”, estima Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Nesta terça-feira o sol deve predominar em boa parte do Paraná. “Ao longo do dia o tempo deve se manter estável em todo o Estado, apesar do aumento da nebulosidade previsto principalmente para Oeste, Noroeste e Norte. Essa nebulosidade aumenta ao longo do dia, mas sem indicativos de chuva expressiva”, pontua Braun.

Mesmo com sol, a temperatura não deve subir tanto. As máximas previstas para o Paraná estão na faixa dos 25°C para Londrina e Maringá, 22°C em Foz do Iguaçu e Cascavel, 21ºC a 22°C para Francisco Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul, 21°C para os Campos Gerais e Capital, e 22° para o Litoral.

GEADA

O Simepar também confirmou a ocorrência de geada em várias partes do território paranaense nesta terça. Foi registrada geada nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, nos Campos Gerais e parte da Região Metropolitana de Curitiba. “Tivemos temperaturas abaixo dos 5°C, compatíveis com formação de geada na manhã desta terça, em todas essas regiões”, reforçou o meteorologista.

Para quarta-feira, as condições atmosféricas continuam propensas para formação de geada no Sul e Sudeste do Paraná. Nas demais regiões, a previsão é de frio, mas sem ocorrência do fenômeno.

Agência Estadual de Notícias