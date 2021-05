Líder do grupo, CM/Futsal recebe hoje o Minas Tênis Clube, na Liga Nacional

Depois de mais uma grande vitória diante do Pato, fora de casa, o Campo Mourão Futsal defende na tarde de hoje (25), às 16h00 na Arena UTFPR sua invencibilidade na Liga Nacional. Líder do grupo C, com duas vitórias em dois jogos, o time mourãoense recebe o Minas Tênis Clube (MG), coincidentemente o lanterna do grupo com três derrotas em três jogos.

Apesar de ainda não ter vencido na Liga deste ano, o time mineiro é o atual campeão da Taça Brasil, e possui um grupo bastante jovem e qualificado. Virtudes que para o técnico Wesley Szabo, o Alemão, são motivos de sobra para não os subestimar. “Esperamos um jogo difícil. Eles ainda não venceram na Liga, mas estão fazendo jogos bastante equilibrados. É uma equipe organizada e de muita velocidade. Contudo, também estamos preparados e motivados para fazer um grande jogo e conquistar mais uma vitória”, afirma Alemão.

BOM DESEMPENHO

Uma vitória nesta terça-feira coloca Campo Mourão em situação confortável dentro do grupo, abrindo 03 pontos de vantagem para o segundo colocado, Marechal Rondon, que tem 06 pontos em três jogos e será o próximo adversário do carneiro tricolor. Até o momento, Campo Mourão é o time com melhor saldo de gols, melhor defesa e segundo melhor ataque do grupo.

DE FORA

O ala Andrezinho, o pivô Lukinhas, além dos goleiros Ramon Lelis, e o pivô Fabinho seguem de fora da disputa. Com exceção de Fabinho, que está em fase final de transição, inclusive permanecendo no banco de reservas, e deve ser utilizado no próximo jogo, os demais estão entregues ao departamento médico.

NA TELA

Para assistir ao vivo mais esse jogão acesse a LNFTv pelo site da TVNSports, e acompanhe além deste, todos os jogos do Campo Mourão Futsal e das outras equipes da Liga Nacional.