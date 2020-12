Papai Noel: espetáculo online na abertura do Natal em CM

A apresentação do espetáculo “Um Natal de Virtudes”, na noite deste domingo (dia 6), às 20 horas, vai marcar a abertura da programação do projeto “Campo Mourão Cidade Natal 2020”. Devido às restrições impostas em decorrência da pandemia do novo coronavirus, a apresentação será online, transmitida ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte.

Dezesseis artistas da Associação Sou Arte (ASA) participam do espetáculo natalino, nesta semana os ensaios e os últimos preparativos para a apresentação foram intensificados. Além da mensagem contida no enredo da produção, direcionada a todas as faixas etárias – mas de forma especial às crianças – destaque também para os cenários, o clima de encantamento e a riqueza visual dos figurinos.

Pelo quarto ano consecutivo, o projeto “Campo Mourão Cidade Natal” (idealizado e executado pela Associação Sou Arte) foi viabilizado através do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, pelo mecanismo da renúncia fiscal. Todo o investimento é custeado por meio da captação de recursos junto a empresas, que destinam parte do Imposto de Renda devido ao projeto, através da Lei Nacional de Incentivo à Cultura.

Neste ano, o projeto conta com a adesão da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. A prefeitura de Campo Mourão, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam) apoiam a realização do projeto.

ADEQUAÇÕES

A preocupação com a disseminação da Covid-19 levou a Associação Sou Arte a promover profundas mudanças na programação de apresentações, que desde 2017 marcam o Natal em Campo Mourão. Evitar aglomerações de pessoas – recomendação dos órgãos de saúde – foi uma das principais diretrizes na preparação da programação deste ano. “De forma alguma poderíamos ficar alheios a essa situação que assola não apenas Campo Mourão ou o Brasil, mas o mundo. Afinal, são vidas que precisam ser preservadas”, explica Edilaine Maria de Castro, coordenadora executiva do Espaço Sou Arte.

Outra adequação provocada pela pandemia foi a substituição do tradicional Cortejo Natalino na avenida Irmãos Pereira pela realização de três carretas, sempre a partir das 19h30min, com o seguinte cronograma: dia 11/12 – Distrito de Piquirivaí e Vila Guarujá; dia 16/12 – Jardim Araucária, Jardim Tropical, Conjunto Perdoncini e Centro; e dia 23/12 – Jardim Lar Paraná e Centro de Campo Mourão.

A programação manteve a tradicional Mostra Cultural, mas as apresentações serão através de lives em estúdio, com transmissão ao vivo pelo Canal do Youtube do Espaço Sou Arte. A Mostra Cultural vai acontecer nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de dezembro, sempre a partir das 20 horas.