Medicina Integrado adquire peças inovadoras para o ensino da Anatomia Humana

Buscar soluções inovadoras para potencializar o ensino é regra básica das melhores escolas médicas em todo o mundo. No Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão (PR), além de toda a estrutura de ponta, que é referência na região e no Estado, o curso busca inovação também nas ferramentas utilizadas pelos acadêmicos. Por isso, o curso adquiriu 8 novas peças inovadoras para o ensino da Anatomia Humana.

As peças, importadas da Alemanha, utilizam uma técnica inovadora chamada Plastinação. Criada pelo anatomista alemão Gunther von Hagens, a técnica consiste em preservar tecidos biológicos de uma forma muito mais realista e durável. Por se tratar de um método único, poucas escolas médicas possuem peças e o Centro Universitário Integrado é uma das poucas da América Latina a possuir um acervo desse tipo.

De acordo com a professora de Medicina do Centro Universitário Integrado, Paula Assis Queiroz, “a técnica é inovadora pois permite a conservação tanto de órgãos anatômicos reais como até mesmo de corpos inteiros conservados utilizando a técnica. As peças são desidratadas e, posteriormente, tratadas com resinas. Por isso, elas preservam o máximo possível de suas estruturas anatômicas reais. O Integrado oferece aos acadêmicos a possibIlidade de terem contato o mais próximo possível com o que eles enxergariam em os órgãos de pacientes reais”, garante Paula.

O nível de realidade é tão grande, que é possível enxergar detalhes que seriam praticamente impossíveis de serem observados em peças com técnicas convencionais, segundo a professora do curso de Medicina do Integrado, Dayane Priscila dos Santos. “É possível visualizar, inclusive, estruturas delicadas como vasos sanguíneos, que são preservados trazendo essa visão tridimensional tanto da estrutura do órgão quanto da sua vascularização. Isso agrega conhecimento e traz segurança ao estudante no dia a dia profissional”, afirma Dayane.

VESTIBULAR

As inscrições para o Processo Seletivo do Vestibular do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado estão na última semana. Para participar, basta acessar o site: medicinaintegrado.com.br e realizar a inscrição. O prazo vai até o dia 7 de dezembro. A prova presencial será realizada no dia 12 de dezembro, em Campo Mourão.