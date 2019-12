Papai Noel chega nos Correios e atende pedidos de 200 crianças

A tarde desta quarta-feira foi marcada por muita emoção para ao menos 200 crianças, que tiveram seus sonhos realizados no natal pelo Papai Noel dos Correios. A campanha, iniciada no início de novembro, terminou com a chegada do bom velhinho, acompanhada da Mamãe Noel, no pátio da agência central dos Correios, em Campo Mourão.

Quem escreveu a cartinha e foi apadrinhado, recebeu o seu presente, além de um kit com doces para levar para casa. Empresas parceiras da campanha ainda fizeram doações de bolos, refrigerantes, doces e sorvetes para as crianças, que ainda se divertiram em uma cama elástica.

Maria Eugênia, 53 anos, moradora no conjunto Avelino Piacentini levou o neto, de 4 anos. “Ele pediu um carrinho de controle remoto, ou um transformers. Chegou todo animado para receber o presente do Papai Noel”, disse ela.

Mas como acontece todo ano, há aqueles que olhando a realidade da família, trocam o presente desejado pelo material escolar. Foi o caso de Matheus Alexandre, de 9 anos. “Como sei que minha mãe não poderia comprar, preferi pedir o material escolar, que vou precisar no ano que vem”, disse ele, enquanto deixava escapar o real desejo para este natal. “Eu queria, na verdade ganhar um violão, pois gosto muito de cantar.”