Ações contra a dengue vão incluir intensificação de multas

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Além das caminhadas ecológicas mensais e trabalho de campo diário dos agentes de endemias, outras ações orientadas pela 11ª Regional de Saúde do Estado foram iniciadas. Nesta quarta-feira (18), uma blitz educativa com apoio da Polícia Militar foi realizada no centro da cidade, com distribuição de panfletos.

A força tarefa contra a dengue vai incluir também a intensificação de multas a proprietários de imóveis que não eliminarem água parada, onde a larva do mosquito se desenvolve. “Onde os agentes encontrarem focos a Vigilância Sanitária ou Ambiental vai multar o proprietário. Quem não cuida do seu imóvel está prejudicando toda a sociedade e nossa população não merece passar por isso”, explica o secretário Sérgio Henrique dos Santos, que participou de uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde, em Curitiba.

A multa, segundo ele, vai de R$ 140,00 a R$ 14 mil reais, dependendo da gravidade e situação financeira do munícipe. “Passou da hora da população tomar consciência da gravidade da situação”, reforça o secretário. Ele lembra que Campo Mourão está com 5 casos positivos da doença, todos importados de cidades vizinhas. “Campo Mourão é um polo regional, que recebe pessoas de outras cidades todos os dias, inclusive das cidades que enfrentam epidemia”, lembra.

Em três anos, a Vigilância em Saúde do município aplicou R$ 86,6 mil em multas a moradores que, apesar de notificados, não tomaram nenhuma providência para eliminar criadouros ou focos do mosquito. Entre os anos de 2016, 2017 e 2018 foram 70 processos julgados pela Vigilância, que resultaram na aplicação de multas e advertências.

Além da multa aplicada pelo município, o processo é encaminhado para o Ministério Público, que também pode aplicar penalidades. “É importante as pessoas saberem que trata-se de crime contra a saúde pública e isso não é brincadeira”, reforça o secretário. Além da multa, o crime pode ser punido ainda com advertência ou prestação de serviços comunitários.

Sobre as caminhadas ecológicas realizadas mensalmente pelo Comitê Gestor da Dengue, o secretário observa que são encontrados os mesmos tipos de lixo nos mesmos locais. “A cidade está com índice de quase 3 por cento de infestação quando não poderia passar de um por cento”, analisa, ao acrescentar que o distrito de Piquirivaí está com 21 por cento de infestação e a Vila Guarujá, com 14.