Aberta licitação para os quiosques na área central de Campo Mourão

Está marcada para o dia 24 de março, às 9 horas, a concorrência pública dos oito espaços comerciais (quiosques) pertencentes ao município de Campo Mourão, localizados na área central. O aviso da licitação está publicado no Órgão Oficial Eletrônico (nº 2880) e divulgado também pelo Observatório Social.

O edital completo pode ser consultado pela página da prefeitura na internet, através do Portal da Transparência ou na Gerência de Licitações (Rua Brasil, 1407 – Centro), das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

A concorrência é para concessão de uso e o concessionário deverá promover a revitalização do espaço, mantendo o padrão mínimo atual, com consulta prévia à Secretaria do Planejamento do Município. Para a realização de ampliação, o órgão deverá ser consultado previamente acerca das diretrizes de projetos.

Os quiosques têm de 14 a 16 metros quadrados e a maioria está localizada no calçadão da Avenida Capitão Índio Bandeira. Também serão licitados os quiosques no Terminal de Transporte Coletivo Urbano e na esquina da Avenida Irmãos Pereira com a Rua Harrison José Borges.

A mensalidade para exploração do quiosque é estipulada em UFCM (Unidade Fiscal de Campo Mourão). Para cada quiosque, considerado o ponto comercial e localização, varia de 70 a 470 UFC’s. Atualmente o valor da UFCM é de R$ 4,1985.