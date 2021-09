Palestra vai marcar o Dia do Contador

Diretores e proprietários de escritórios de contabilidade constituem-se no público alvo da palestra “Gestão em Qualidade de Vida no Trabalho”, que será proferida nesta sexta-feira (17/9), a partir das 16 horas, no Auditório Marta Kaiser (da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão – Acicam). O evento é comemorativo ao transcurso do Dia do Contador.

À frente da promoção está o Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) e a palestra será proferida por Eder Couto Moreira (que possui mestrado em Gestão de Pessoas e já atuou no treinamento de funcionários de aproximadamente 1.500 empresas no país). Em razão das restrições decorrente da pandemia, a promoção terá público limitado (50 pessoas).

Idnei Hundsdorfer, presidente do SinConCam, ressalta que para a palestra estão convidados diretores e proprietários de escritórios de contabilidade de Campo Mourão e dos demais 28 municípios que compõem a base territorial da entidade classista. Os interessados em participar da palestra devem entrar em contato com o SinConCam, em horário comercial (das 8h30min às 11h30min ou das 13h30min às 17 horas, de segunda a sexta-feira). Informações podem ser obtidas através do telefone (44) 3523 7851.

DIA DO CONTADOR

O Dia do contador é comemorado em 22 de setembro, como homenagem à criação do primeiro curso de Ciências Contábeis do Brasil, em 1945, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Decreto-Lei nº 7.988, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas, regulamentou a criação do curso. Antes disso já havia os cursos de Contabilidade e de Contador, mas ambos eram técnicos e não tinham validade de ensino superior.

A estimativa é de que nos 29 municípios que compõem a base territorial do SinConCam atuem em torno de 600 contadores/contabilistas e existam cerca de 80 escritório de contabilidade.

Há quem ainda pense que estes profissionais lidam apenas com cálculos e burocracias, mas a profissão vai muito além disso. O profissional contábil é cada dia mais valorizado como consultor de negócios, usando seu conhecimento para melhorar a gestão contábil das empresas em todo o país.