OSB Campo Mourão participou do lançamento do OBS Araruna

A palestra de sensibilização da comunidade de Araruna para a criação do Observatório Social do Brasil (OSB) naquele Município foi proferida pela presidente do OBS Campo Mourão, a contadora Mariza Pante Ferreira. Também o primeiro presidente da entidade mourãoense, Nestor Ocimar Bisi, além do membro fundador Miguel Theodorovicz, participaram do evento que aconteceu nesta semana e reuniu em torno de 150 empresários, lideranças e populares da cidade de Araruna.

O encontro foi realizado no Salão Paroquial de Araruna e Mariza Pante Ferreira falou sobre a origem do Observatório Social do Brasil, que surgiu em Maringá e atualmente já funciona em cerca de 150 cidades brasileiras, espalhadas por 16 estados. Campo Mourão foi a segunda cidade a implantar Observatório Social, há 13 anos.

A palestrante também discorreu sobre as linhas de atuação da entidade, trabalho realizado, resultados alcançados, parcerias, atuação de voluntários e o dia a dia da instituição. Falou ainda sobre o Sistema OSB de Controle Social, que congrega todas as unidades espalhadas pelo país.

O evento foi organizado pela Comissão de Criação do OSB Araruna e contou com o apoio institucional de várias entidades do Município. Entre elas, a Associação Comercial e Industrial (ACIA), igrejas e empresas locais, que apoiam a criação da entidade na cidade.

O QUE É

O Sistema OSB é composto por cidadãos brasileiros que, voluntariamente, entregam-se à causa da justiça social e transformam o seu direito de indignar-se em atitude, em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos.

A presidente do OSB Campo Mourão explica que a a entidade constitui-se em espaço democrático para o exercício da cidadania. Acentua ainda que o OSB é apartidário e reúne entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública.