Palestra sbre Direitos e Deveres do Empresário no Código de Defesa do Consumidor

Palestra sobre “Direitos e Deveres do Empresário no Código de Defesa do Consumidor” está marcada para a noite do dia 8 de outubro no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). Será a sétima palestra gratuita do ciclo de encontros sobre segurança jurídica promovido pela entidade empresarial para os seus associados.

Todas as palestras do ciclo são proferidas pelo advogado César Dallabrida Júnior, que é Doutor em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas. Seu currículo aponta ainda que é professor e sócio administrador da Dallabrida Advogados. Há anos ele atua com foco em direito empresarial, inovação e proteção de dados, sendo referência na região em temas que unem direito e negócios.

O ciclo de palestra, iniciado em abril, tem realizado encontros mensais com duração média de 40 minutos, incluindo espaço para perguntas e networking. Outras duas palestras estão agendadas: “Soluções Jurídicas Rápidas: como resolver conflitos sem ir à Justiça” (5/11) e “Gestão Patrimonial Inteligente: como proteger seu negócio e planejar o futuro” (4 de fevereiro do próximo ano).

Um grande número de associados da Acicam tem comparecido às palestras. Capacitar a classe empresarial para evitar riscos, reduzir prejuízos e fortalecer a competitividade, traduzindo temas jurídicos em orientações práticas e aplicáveis ao dia a dia dos pequenos negócios, são os objetivos da iniciativa da Acicam.