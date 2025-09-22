Defesa Civil atende municípios atingidos pelos temporais; ventos chegaram a 121 km/h

A Defesa Civil do Paraná está monitorando o cenário de chuvas que atingiram o Estado desde o final de semana e perduram nesta segunda-feira (22). Sete municípios já registraram ocorrências dentro do sistema do órgão estadual, de acordo com o último boletim, das 9h, com cerca de 1,6 mil pessoas afetadas e outras oito desalojadas. São eles: Coronel Domingos Soares, Dois Vizinhos, Guarapuava, Marmeleiro, Nova Santa Rosa, Ponta Grossa e Renascença.

Segundo a Defesa Civil, Dois Vizinhos, na região Sudoeste, foi a cidade mais impactada pelo vendaval, com 1,2 mil pessoas afetadas, e cerca de 400 casas danificadas. Na sequência, Ponta Grossa, nos Campos Gerais, teve 200 pessoas afetadas pelas chuvas, com 50 residências danificadas. Em Marmeleiro e Coronel Domingos Soares, ambas no Sudoeste, 80 pessoas foram impactadas pelas chuvas, com 20 casas afetadas em cada. Guarapuava, no Centro-Sul, teve oito residências danificadas, com 25 pessoas afetadas.

A Defesa Civil informa que cada Núcleo de Atuação Regional (NAR) segue prestando suporte aos municípios e que o monitoramento e atualizações de novos boletins de ocorrência permanecem ativos.

Levantamento do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) mostra que os maiores acumulados de chuva, até as 5 da manhã desta segunda-feira (22), foram registrados em Ouro Verde do Oeste (75,6 mm), Toledo (70 mm), Ubiratã (68 mm), Guarapuava (49,9 mm), Laranjeiras do Sul (48,6 mm), Mangueirinha (44,6 mm), Santa Helena (43,4 mm), Candói (41,4 mm), Coronel Domingos Soares (41 mm), Quedas do Iguaçu (40,6 mm), Palotina (38 mm), Umuarama (37,8 mm), Altônia (36 mm), Palmas (35,1 mm) e Pinhão (39 mm).

VENTOS

Os estragos provocados pela chuva foram potencializados pelas fortes rajadas de vento que a acompanham. Em Ubiratã, no Centro-Oeste, a força do vento chegou a 121 km/h na madrugada, por volta da uma da manhã. Velocidade parecida foi registrada em Altônia, com 102,2 km/h, também a uma da manhã. Ponta Grossa (83,9 km/h), Guaíra (77 km/h), Umuarama (74,2 km/h), Cascavel (73,8 km/h), Laranjeiras do Sul (72,7 km/h) e Campo Mourão (71,3 km/h) também registraram fortes rajadas de vento durante a madrugada.

Em Curitiba, a rajada mais forte registrada pelos equipamentos do Simepar foi de 58,7 km/h às 5h15. Fazenda Rio Grande teve ventos mais fortes, de 70,9 km/h, enquanto que Cerro Azul teve rajada de vento de 76,7 km/h. Na medição feita pelos equipamentos do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a rajada foi de 77,7 km/h às 5h21. As três cidades ficam na Região Metropolitana da Capital.

COPEL

Equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) estão em campo desde o início dos temporais no Paraná e seguem mobilizadas. Em todo o Paraná, aproximadamente 405 mil domicílios estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido em decorrência do evento climático, em mais de 5,8 mil ocorrências para inspeção e atuação dos profissionais da companhia.

De acordo com o Simepar, além das precipitações há registro de descargas atmosféricas pela manhã, especialmente entre o Oeste, Noroeste e o Vale do Ivaí. Nas estações de Altônia e Ubiratã, na região Noroeste, as rajadas de vento superaram os 100 km/h nas últimas horas.

Em Bandeirantes, na região Norte do Paraná, duas torres de alta tensão foram derrubadas pela força dos ventos. As regiões usualmente atendidas pelas linhas destas torres estão atendidas por linhas alternativas, portanto não há imóveis sem luz por conta da queda. Trabalhadores locais e de outras regiões irão intensificar as ações na reconstrução das estruturas, com previsão de conclusão para o final desta semana.

A falta de luz pode ser informada pelo aplicativo da Copel, pelo site www.copel.com ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973. Em situações de temporais, deve-se seguir as orientações da Defesa Civil e jamais aproximar-se de locais onde haja postes quebrados ou fios caídos. Situações de risco devem ser relatadas à Copel através do telefone 0800-510-0116.

Agência Estadual de Notícias