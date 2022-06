Palestra gratuita sobre “Vendas pelo Instagram” no Senac

No próximo dia 27 de julho, das 19 às 22 horas, acontece a palestra gratuita sobre “Vendas pelo Instagram” no auditório do Senac de Campo Mourão. A promoção, voltada à capacitação e atualização profissional na área de vendas, é resultado de parceria celebrada entre a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg) e o Senac.

As vagas são limitadas e os interessados em participar da palestra devem entrar em contato com o Senac de Campo Mourão (falar com Rubiana), localizado na rua São Josafat, 1651. Informações pelo telefone (44) 3518 5600 ou pelo e-mail [email protected].

Mais duas palestras, também voltadas a área de vendas, estão programadas através da parceria: no dia 11 de agosto vai acontecer a palestra “Live Shopping: Como Vender Mais”. Para o dia 19 de setembro está programada a palestra “Redes Sociais: Técnicas de Vendas”.

As ações da parceria Cmeg/Senac têm o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindicam).