Caminhão furtado em Engenheiro Beltrão é recuperado em CM

A Polícia Civil de Campo Mourão, após trabalho de investigação iniciada na noite de sábado, localizou e recuperou nesse domingo, 26, um caminhão modelo Mercedes Benz, com munck acoplado.

O veículo foi furtado no distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão, no início da semana passada. Após receber informações do possível paradeiro do caminhão, a equipe policial passou a monitorar um barracão próximo ao Parque de Exposições de Campo Mourão.

Confirmada a suspeita, o veículo foi localizado na parte interna do barracão. Uma pessoa que estava em uma residência próxima foi conduzida e ouvida na delegacia, como testemunha.

Já o caminhão recuperado encontra-se no pátio da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para ser devolvido ao proprietário.

Com informações e foto: Polícia Civil de Campo Mourão