Palestra de Lars Grael leva grande público ao 7º Empreende Week

A palestra do consagrado ex-velejador Lars Grael no Empreende Week, na noite desta quinta-feira (5/10), em Campo Mourão, levou grande público ao evento de ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e negócios que acontece nas dependências do Mourão Garden. Uma vez mais, o espaço principal do centro de eventos ficou lotado e a atração atraiu não apenas mourãoenses, mas também muitas pessoas da região.

Na abertura, o palestrante recordou de outra estada em Campo Mourão, há alguns anos, para o lançamento de um programa esportivo, nominando autoridades e lideranças empresariais da cidade. “Superação – viver é como velejar, vale viver” foi o tema da palestra, muito aplaudida pelo público.

ENCERRAMENTO

O encerramento do Empreende Week/2023 será com a realização de vários eventos simultâneos. No palco principal, às 18 horas, será realizada a premiação do Hackathon Unimed. Já a programação do Palco Sesi Cultura inclui: 18 horas – Show musical com Hilan e Lorenzo; 19 horas – Pitch Finalistas Inova 2023 (Grupo Integrado); 20h30min – Show musical com Sebastian e o Farol.