Pais que venceram a covid-19 celebram o presente da vida

Neste domingo, Dia dos Pais, data em que se reúne as famílias, vai faltar um lugar na mesa de muitos lares. São chefes de famílias levados pela pandemia da covid-19 e que deixaram esposas viúvas e filhos órfãos.

No entanto, o objetivo dessa reportagem, em uma data tão especial, é mostrar o lado positivo, ou seja, pais que lutaram bravamente contra a doença e saíram vencedores.

E não são poucos. Muitos enfrentaram dias de UTI, intubação, mas sobreviveram e neste domingo celebram a vida com suas esposas e filhos. Poderiam querer um presente melhor?

Um desses guerreiros, é o vereador Devanildo Parma Bassi, mais conhecido por Escrivão Parma. Foram cerca de três semanas de internação, com passagem pela UTI e intubação.

“Neste Dia dos Pais de 2021, estou muito feliz por estar junto a meus familiares, minha esposa, meus quatro filhos, meus pais, irmãos e amigos, pois me considero vencedor. Passei por todo esse processo traumático advindo do Covid 19, desde internamento a intubação”, celebra ele.

No entanto, Parma não deixa de lamentar as milhares de famílias que perderam seus pais. “Infelizmente não posso deixar de lembrar que muitos filhos perderam seus pais, para esta pandemia horrível. E quando estamos vulneráveis, o que mais nos vem à mente, é a família, alicerce de tudo”, comenta.

O bioquímico José Mário Leal Moraes, 50 anos, também travou uma batalha dura pela vida contra o coronavírus, mas garante que nunca desanimou. “Sempre acreditei que ia vencer, nunca desanimei. Fique internado por 45 dias entre fevereiro e março na Santa Casa, 18 dias de intubação, mas graças a Deus e aos médicos não fiquei nem com seqüelas”, revela Moraes.

Neste domingo, ele conta que vai passar o Dia dos Pais ao lado da esposa e das duas filhas. “Tenho muitos motivos para comemorar com minha família nesse Dia dos Pais. Graças a Deus não perdi ninguém da família para a covid-19, mas alguns amigos da minha idade não tiveram a mesma sorte, infelizmente”, lamenta ele.

Quem também venceu a covid-19 foi José Francisco dos Santos, 60 anos, pai de dois filhos, um deles o secretário de Saúde de Campo Mourão, Sérgio Henrique dos Santos. Ele foi um dos primeiros contaminados em Campo Mourão e passou uma semana internado.

“Peguei a covid na Semana Santa do ano passado, bem no início da pandemia e o susto foi grande, porque nem os médicos sabiam direito como lidar com a doença. Fiquei uma semana internado, mas só perdi o paladar”, conta ele.

Segundo Francisco, enquanto estava internado sofria mais com a parte psicológica. “É difícil, você não se preocupar sabendo que é uma doença desconhecida, inclusive dos médicos. Hoje estou totalmente recuperado, vacinado com as duas doses, mas mantendo todos os cuidados para evitar ser contaminado de novo”, previne-se ele.