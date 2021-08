Estado discute retomada da economia com prefeitos da Comcam

O Chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, se reuniu na manhã desta sexta-feira (6), com prefeitos, vereadores, secretários municipais, representantes de associações comerciais, entre outras lideranças para discutir a retomada econômica pós-pandemia no Estado.

O encontro foi realizado no anfiteatro do campus da UTFPR de Campo Mourão. O prefeito de Corumbataí do Sul, Alexandre Donato, o Xandão, vice-presidente da Comcam, representou a entidade.

Xandão destacou que é importante essa aproximação do Governo do Estado com os municípios, principalmente nesta época de pandemia, em que as dificuldades são ainda maiores. “O Guto Silva é uma pessoa muito dinâmica, que tem feito um belíssimo trabalho frente ao Estado. Não só o recebemos e o ouvimos, como também apresentamos demandas da região”, falou o vice-presidente da Comcam.

Xandão comentou que a retomada da economia é de suma importância aos municípios. Segundo ele, a preocupação é com a geração de emprego e renda. “Sambemos que muitos setores foram afetados, inclusive o comércio. O apoio do Governo do Paraná neste momento com projetos é imprescindível”, destacou, ao agradecer a presença de prefeitos da região, que participaram do encontro.

Guto Silva afirmou que a orientação do Governador Ratinho Júnior é percorrer diversos municípios, cidades polo do Paraná, para compartilhar a estratégia do governo para retomar a economia com velocidade. Ele destacou que o Governo do Paraná está confiante em um segundo semestre ‘muito positivo’ para o Estado.

“O Paraná tem batido recordes. Na indústria estamos crescendo 9%, uma das indústrias que mais cresce no Brasil. Comércio de serviço voltou a aquecer, mais de 8,7%. E agora, recentemente, batemos nossa série histórica de empregos formais”, destacou.

Informações e foto: Assessoria Comcam