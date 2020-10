PAIS prepara manifesto para pedir justiça pela morte de Viviane

A Associação dos Protetores de Animais Independente (PAIS) de Campo Mourão estará realizando um manifesto no próximo domingo para pedir justiça pela morte de Viviane Andrea dos Santos 33 anos.

Voluntária da associação, ela foi morta com uma tijolada na cabeça, após denunciar o vizinho, por maus tratos ao seu próprio cachorro. O fato ocorreu no dia 19 de setembro. Viviane ficou internada até ontem na Santa Casa, quando acabou falecendo.

A morte de Viviane causou grande comoção na cidade. A PAIS programou o manifesto para o próximo domingo, a partir das 8h, na praça do Fórum.

“Pessoas que maltratam animais são capazes de atrocidades com pessoas também. Isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós, que amamos e defendemos os animais… Queremos Justiça pela Viviane, que sua morte não seja em vão”, escreveu Amanda Tonet, representante da PAIS no Facebook da entidade.