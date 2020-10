Serviço Alerta Ferrugem da soja inicia nesta quinta-feira

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) inicia oficialmente nesta quinta-feira (15) o Alerta Ferrugem, serviço que monitora e informa sobre a ocorrência da ferrugem asiática em lavouras de soja nas regiões produtoras do Estado.

A partir desta safra, o serviço estará disponível também no aplicativo Iapar Clima, ferramenta que traz em tempo real as condições agrometeorológicas em todo o Paraná e vem a cada dia ganhando a preferência de técnicos e produtores. O aplicativo está disponível na AppStore (acesse AQUI).

FERRUGEM

Causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, a ferrugem asiática é capaz de provocar perdas de 90% da produtividade. A doença é considerada a mais preocupante em lavouras de soja, explica o engenheiro agrônomo Edivan José Possamai, coordenador do serviço de alerta no IDR-Paraná.

O serviço Alerta Ferrugem faz a instalação de coletores em propriedades rurais estrategicamente selecionadas em toda a região produtora no Estado. A previsão é que sejam instalados 250 dispositivos na safra que se inicia.

Equipamento simples, o coletor nada mais é que um suporte metálico enterrado no chão, sobre o qual é instalada uma peça de PVC que gira livremente de acordo com a direção do vento. Dentro do tubo é depositada uma lâmina de microscópio envolta em fita adesiva, que serve para reter os esporos do fungo que passam por ali.

As lâminas são coletadas periodicamente e encaminhadas para análise em laboratório. Se confirmada a presença de esporos do fungo, essa informação é amplamente divulgada no site do serviço (www.geoemater.pr.gov.br), programa de rádio e redes sociais do IDR-Paraná, imprensa e até grupos de whatsapp que reúnem produtores e técnicos nas diversas regiões produtoras.

AUXÍLIO NA DECISÃO

A inclusão do Iapar Clima na estratégia de divulgação do Alerta Ferrugem amplia o alcance e facilita a consulta às informações que, agora, também estão disponíveis em aparelhos celulares. “É mais uma ferramenta para agricultores e técnicos acompanharem o monitoramento”, afirma Possamai.

O serviço fornece embasamento para decidir sobre a aplicação de fungicidas, operação que deve ser feita apenas quando há a conjugação de três fatores – lavouras no período de florescimento, presença de esporos na região e ambiente favorável para sua germinação nas plantas. A recomendação é que essa decisão seja sempre discutida com um técnico.

O objetivo é evitar as chamadas “pulverizações calendarizadas”, que obedecem a um cronograma previamente definido e são realizadas mesmo sem saber se há patógeno na lavoura, com aumento do custo de produção.

“Produtores que usam as informações do Alerta Ferrugem têm reduzido em mais de 30% a aplicação de fungicidas nas lavouras, uma economia de 1,8 saca por hectare no custo de produção”, destaca Possamai.

De acordo com o agrônomo, a recente estiagem atrasou o plantio de soja e ainda não houve identificação de esporos no Paraná.

IAPAR CLIMA

O aplicativo Iapar Clima faz a compilação de dados registrados por 80 estações meteorológicas, 42 do IDR-Paraná e outras 38 do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).

O monitoramento de esporos da ferrugem asiática soma-se a outras seis funcionalidades já disponíveis na ferramenta – previsão do tempo, chuva acumulada, situação da água no solo, temperatura, mapas climáticos e alertas de geada para plantios de café.

“Nesta primeira fase, vai para o aplicativo o mapa com a distribuição das unidades coletoras de esporos”, explica o engenheiro agrícola e pesquisador Pablo Ricardo Nitsche. “Mais à frente, também instalaremos nesses locais uma estação meteorológica portátil para estudar possíveis correlações entre dados de clima e ocorrência da ferrugem asiática.”

O Alerta Ferrugem é fruto de parceria entre o IDR-Paraná, Embrapa Soja e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), além de diversos colégios agrícolas e sindicatos.

