Pais em desespero procuram delegacia para desengasgar bebê

Policiais de plantão da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão foram surpreendidos na tarde desta terça-feira por um casal que chegou á delegacia em desespero com um bebê engasgado.

O bebê, com menos de um mês, foi prontamente atendido com manobras para reversão da situação de engasgamento. Enquanto um servidor fazia as manobras, outra equipe foi até a base do Samu, que de imediato deslocou uma equipe de apoio.

Com o atendimento rápido a criança voltou a respirar para alivio dos pais e da equipe que prestou apoio. Os socorristas do Samu deram prosseguimento no atendimento garantindo a segurança do bebê. O momento foi de muita tensão para a equipe de plantão delegacia.