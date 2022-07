Servidores do município passam por qualificação voltada ao planejamento estratégico 2023

“Planejamento Estratégico Municipal – Transformando necessidades em projetos exequíveis”. Esse é o tema do workshop iniciado nesta terça-feira (5) pela administração do município de Campo Mourão voltado a servidores tanto do quadro de carreira quanto cargos comissionados, responsáveis pela gestão. A formação continua nesta quarta-feira (6) e no dia 1º de agosto.

Um dos palestrantes, o coordenador geral Carlos Alberto Facco, ressalta que planejar as ações a longo ou curto prazo é fundamental para a eficiência do serviço público. “É preciso definir onde se quer chegar para traçar as estratégias que vão permitir alcançar esses objetivos”, justifica.

O secretário municipal de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto da Silva, também palestrante, citou a necessidade de conhecer o orçamento do município para elaborar os planos de ações, entre outros apontamentos importantes para o trabalho de quem faz parte da gestão.

O prefeito Tauillo Tezelli destacou a importância de preparar os servidores para que o serviço público tenha o resultado esperado pela população. “Nosso grande desafio é cuidar das pessoas, é para isso que ocupamos cargos públicos. As ações do serviço público têm vida, porque são voltadas a pessoas, por isso fazemos questão de oferecer treinamentos como esse”, argumentou o prefeito.