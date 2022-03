PAIS e SEMA promovem feira de adoção de filhotes

A Associação dos Protetores de Animais Independentes (PAIS) de Campo Mourão, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal realizam neste sábado (12), uma feira para doação de filhotes de cães e também gatos. A feira é realizada na Praça da Catedral São José em parceria com as empresas Wizard e Óticas Diniz

Com a pandemia aumentou o número de cães abandonados. “Isso reflete em mais custos à associação”, relatou Amanda Tonete, voluntária da PAIS. Ela alerta para a adoção responsável. “Não adianta pegar o animal na feira no sábado e dois ou três meses depois soltar ou abandonar. O tutor responsável de verdade fica com o bicho até o fim da sua vida”, orienta. Durante a feira, a população poderá também fazer a doação de rações para cães e gatos.